La Roma è pronta a mettere a segno un colpo importante per rinforzare il proprio attacco in vista della stagione 2025/2026. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club giallorosso è vicinissimo a chiudere la trattativa per Evan Ferguson, talentuoso attaccante classe 2004 del Brighton. L’operazione, ormai in dirittura d’arrivo, potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato.

L’Atalanta, che ha da poco ceduto Retegui, resta alla finestra, pronta a inserirsi nella corsa al giovane irlandese. La Roma, sotto la guida del direttore sportivo Ricky Massara, sta lavorando intensamente per regalare a mister Gian Piero Gasperini un centravanti di prospettiva.

Ferguson, che ha già dato il suo assenso al trasferimento nella Capitale, rappresenta il profilo ideale per il progetto tecnico giallorosso. L’intesa con il Brighton sarebbe ormai a un passo, con le parti impegnate a limare gli ultimi dettagli. La formula proposta prevede un prestito con obbligo di riscatto legato al raggiungimento di 30 partecipazioni al gol (tra reti segnate e assist) nella stagione. Una clausola già utilizzata dai Seagulls in passato, come nel caso della cessione di Deniz Undav allo Stoccarda.