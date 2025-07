Come riportato da Gianluca Di Marzio (Sky Sport), i giallorossi hanno presentato un’offerta da 10 milioni di euro per strappare il giovane centrale al club scaligero. La trattativa entra così in una fase cruciale: nelle prossime ore sono attesi ulteriori contatti tra le società, con l’obiettivo di avvicinarsi alla fumata bianca.

Ghilardi è sempre più nel mirino della Roma, che spinge per chiudere al più presto.