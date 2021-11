La Roma accelera per Dalot: prestito con riscatto

Corriere dello Sport (R. Maida) – Si parla portoghese alla Roma. Tiago Pinto e Mourinho si confrontano sul mercato e dopo aver portato a Trigoria il portiere della loro nazionale, Rui Patricio, pensano insistentemente a Diogo Dalot per la fascia destra. È lui adesso il rinforzo preferito per il mercato di gennaio, che richiederà diversi interventi di ristrutturazione per ampliare le possibilità di scelta dell’allenatore. Dalot era stato sondato già in estate, quando il Milan non era riuscito a trattenerlo dal Manchester United dopo il prestito della scorsa stagione. All’epoca però Solskjaer aveva chiesto ai suoi dirigenti di non cederlo

La Roma, come gran parte dei club, non ha molto da spendere nell’immediato ma sta preparando un’offerta che può soddisfare il Manchester United: 1,5 milioni di euro di prestito e riscatto obbligatorio a 15 milioni vincolato a un certo numero di presenze. Dalot, classe ’99, ha il contratto in scadenza nel 2023 e può rappresentare un investimento intelligente, specialmente per la duttilità difensiva: può essere utilizzato soltanto da terzino destro, quanto sul lato opposto. Proprio a sinistra, per esempio, ha giocato a Dublino con la sua nazionale, lasciando a Semedo la corsia destra. Nella Roma potrebbe dunque essere un’alternativa preziosa a Karsdorp, spesso schierato da Mourinho in condizioni fisiche imperfette, e magari per Matias Vina.