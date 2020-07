La Roma a Torino fino a sabato. Ok della Juve per gli allenamenti a Vinovo

Corrieredellosport.it (J. Aliprandi) – Due gare in trasferta, entrambe a Torino, nel giro di quattro giorni per la Roma. I giallorossi partiranno domani mattina alla volta del capoluogo piemontese, per affrontare i granata in serata e poi rimanere a Torino, vista la gara contro la Juventus in programma sabato sera ore 20:45. Per questo la società capitolina ha chiesto alla Juventus la possibilità di allenarsi giovedì e venerdì al centro sportivo di Vinovo, da anni relegato alle giovanili dei bianconeri. I Campioni d’Italia in carica hanno dato in giornata il via libera alla squadra di Fonseca.