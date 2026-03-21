La Roma a pezzi: ora anche Gasperini è in discussione

CORRIERE DELLA SERA (Davide Stoppini) – Mescolare Gian Piero Gasperini con Ricky Massara e Claudio Ranieri sarebbe stata cosa buona e giusta. Ma l’opera non è riuscita. Il risultato è che la Roma di oggi non sarà la Roma di domani. A fine stagione, infatti, la triade è destinata a sciogliersi. I discorsi coinvolgono tutti, nessuno è sicuro del proprio posto. E da giovedì sera neppure il tecnico, perché l’amarezza della proprietà per l’eliminazione prematura dall’Europa League è stata tanta.

Anche di questo si è parlato ieri a Trigoria in un vertice tra i tre di cui sopra e il vicepresidente Ryan Friedkin, durante il quale sono stati toccati vari punti: competitività dell’organico, gestione delle forze, rapporto tra staff tecnico e staff medico, argomento (pure questo) che potrebbe portare a diversi cambiamenti. Ma, al netto degli scenari, è stato chiesto a Gasp di mostrare nuovamente nelle ultime nove partite di campionato una squadra compatta e non più stanca fisicamente e mentalmente.

Più che concentrarsi sui limiti offensivi, magari sarebbe corretto lavorare sui limiti di una difesa che ha incassato 12 reti nelle ultime cinque partite. Quattordici sconfitte stagionali, poi, sono troppe: la partita, da qui alla fine, si gioca sia sulla qualificazione Champions sia sulla responsabilità di questi numeri. Il mercato ha allontanato da tempo Massara e Gasperini, ma è più che teso anche il rapporto tra l’allenatore e Ranieri. È presto per la resa dei conti. Ma i giallorossi sono indietro rispetto ai programmi. E senza quarto posto, il rischio di andare incontro a un altro anno zero è concreto. Servirebbero almeno due cessioni: Koné, N’Dicka, Svilar e Pisilli, non si esce da questi nomi.