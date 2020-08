La Roma a caccia di Milik

Corriere dello Sport (R. Maida) – La Roma, aspettando il denaro della nuova società, dovrà ristrutturarsi sul mercato all’alba della seconda stagione consecutiva senza Champions League abbassando i costi e tenendo le spese. Da qui alcune idee più volte sondate e poi congelate: vendere Under al Napoli, forse anche Veretout per arrivare al talento Milik. E poi Dzeko all’Inter. Se si realizzassero queste operazioni incrociate Fienga avrebbe anche il denaro necessario per presentare alla Fiorentina un’adeguata offerta per Castrovilli. Non c’è fretta: con la finestra di mercato che si chiude a ottobre ci sarà molto tempo per concludere le operazioni.