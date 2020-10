La Roma 2 fallisce ancora. Fonseca: “Servono rinforzi”

Leggo (F. Balzani) – La Roma “B” floppa ancora, e questa volta nemmeno l’ingresso dei grandi la aiutano a rialzarsi. È uno 0-0 che odora di sconfitta quello arrivato ieri sera all’Olimpico contro il CSKA Sofia nella seconda giornata del girone di Europa League. La partita non si sblocca, i bulgari quanto possono impegnano anche Pau Lopez e per questo, nel secondo tempo, Fonseca chiama in campo i big: Pedro, Dzeko e Pellegrini. L’ingresso dello spagnolo cambia l’inerzia del match, ma le sue intuizioni non bastano ed anche il bosniaco ci mette il suo divorandosi un gol sul finale. Il pareggio è giusto. Salgono a quota 14 i risultati utili consecutivi della Roma, ma Fonseca non può essere felice: “Vedremo se a gennaio ci saranno rinforzi, al momento non posso fare altrimenti anche perché c’era qualche infortunato. Abbiamo cambiato molti giocatori e quelli visti oggi non hanno la stessa intensità dei titolari. Abbiamo sbagliato spesso l’ultimo passaggio e siamo stati lenti e poco aggressivi, non mi è piaciuta la partita”. La notizia positiva è il pareggio tra Cluj e Young Boys, che permette alla Roma di mantenere il primo posto nel girone a quota 4 punti.