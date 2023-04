La road map per lo stadio. Voto a maggio

La Repubblica – Per arrivare a dama e portare in aula Giulio Cesare la delibera che rende di interesse pubblico lo stadio della Roma a Pietralata, la maggioranza ha messo a punto una road map puntualissima. L’obiettivo è calendarizzare il tutto a fine aprile per poi arrivare all’ok dell’Assemblea capitolina per l’inizio di maggio. La prima riunione chiave si terrà il 18 aprile e si preparerà il maxiemendamento alla delibera. Successivamente si andrà all’approvazione del parere da parte delle commissioni Urbanistica e Mobilità, che si riuniranno il 21 aprile. In seguito ci sarà il passaggio nelle commissioni Lavori pubblici, Patrimonio, Sport e Ambiente. Inoltre il 30 aprile dovrà essere approvato il Rendiconto di bilancio del Comune e dopo i consiglieri potranno dedicarsi alla delibera sullo stadio della Roma.