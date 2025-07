Corriere dello Sport (R. Maida) – Aspettando il mercato, la Roma ha rivoluzionato lo staff di Trigoria: nuovo allenatore, nuovo ds, cambiamenti anche nell’area medica e fisioterapica. Via l’avvocato Vitali e la direttrice finanziaria Rabuano.

Con Gasperini arrivano quattro collaboratori dall’Atalanta: il vice Tullio Gritti, l’assistente Mauro Fumagalli e i preparatori atletici Domenico Borelli (premiato dalla Figc nel 2024) e Gabriele Boccolini. Confermato invece l’allenatore dei portieri Simone Farelli, su suggerimento di Ranieri.

Nuovo responsabile sanitario sarà Andrea Billi, ortopedico con esperienze anche alla Lazio. Con lui anche Emiliano Coletta, 36 anni, ex medico del Latina Calcio. Nei fisioterapisti entrano Guillermo Aladren Perez (ex Atalanta, Udinese e Rostov) e Claudio Patti, proveniente dall’Empoli. Infine, promozione per Balzaretti nell’area sportiva, con Massara al lavoro sul rafforzamento dello scouting.