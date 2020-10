La riscoperta della panchina: adesso la rosa dà più garanzie

Corriere dello Sport (R.Maida) – E’ presto per enfatizzare il luogo comune della panchina, ma la partita contro il Benevento ha dimostrato che la rosa della Roma ha un potenziale inesplorato. I due spagnoli Villar e Perez hanno aggiunto freschezza e sprint agli ultimi minuti. Su di loro si può contare per giocate efficaci e risultati vincenti. Anche Cristante, rinvigorito dal ct Mancini, ha giocato un’ottima partita da playmaker. Ha confermato di essere più di un’alternativa ai titolari. Va ancora scoperto Borja Mayoral che ha avuto appena il tempo di debuttare in Serie A. E’ stata allestita una squadra che può gestire il doppio impegno tra campionato e coppa senza pagare dazio alla stanchezza psicofisica. Se Fonseca giocherà a tre contro lo Young Boys ogni casella sarà coperta da almeno due giocatori. Al rientro di Zaniolo e quando Pastore darà segni di vitalità, i posti davanti sarebbero due per sei giocatori. Anche sulla fascia destra c’è abbondanza col rientro di Karsdorp che darà filo da torcere a Santon e Peres. A gennaio poi saranno fatte delle valutazioni.