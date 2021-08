Giornata di riposo domani per la Roma dopo la grande vittoria della Roma all’esordio contro la Fiorentina per 3-1 allo stadio Olimpico. La ripresa è prevista per martedì alle ore 10. La testa degli uomini di Mourinho è proiettata direttamente alla gara di ritorno dei playff di Conference League giovedì all’Olimpico contro il Trabzonspor.