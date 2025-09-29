Il Corriere della Sera (G. Piacentini) – All’Olimpico la Roma ha ritrovato i gol dei suoi attaccanti e il sorriso del primo posto in classifica insieme a Milan e Napoli. Il 2-0 sul Verona porta la firma di Dovbyk e Soulé, simboli di una squadra che sta crescendo. L’ucraino si è sbloccato dopo mesi con un colpo di testa liberatorio sotto la Curva Sud, abbracciato dai compagni e applaudito dal pubblico. Non solo il gol: tanto movimento, sponde e un assist mancato da Pellegrini. «Per un attaccante è importante la fiducia», ha detto ricordando i consigli di Dzeko. A chiudere il match ci ha pensato Soulé, alla sua prima rete all’Olimpico, confermando il ruolo da protagonista nell’attacco orfano di Dybala e Bailey. La Roma sorride anche dietro: con appena un gol subito in cinque giornate vanta la miglior difesa del campionato, marchio di fabbrica di Gasperini.