La resa di Conte: pari con la Roma e addio scudetto

La Repubblica (F.Vanni) – Aspettando l’aritmetica, salvo eventi inimmaginabili, la Juventus ha vinto lo scudetto. In una partita non bella l’Inter ha pareggiato contro una Roma ordinata e nulla più. Con la qualificazione alla Champions ottenuta la squadra di Conte non ha più nulla da chiedere a questo campionato. I nerazzurri sono apparsi stanchi e a corto di idee. Il vantaggio è arrivato grazie a de Vrij che alla fine del primo tempo ha messo nella sua stessa porta il tiro di Spinazzola. Il tutto è partito da un contatto Lautaro-Kolarov con Di Bello, andato a rivedere l’azione, che non ha cambiato idea.