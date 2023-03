La Real Sociedad si prepara ad accogliere la Roma: “Benvenuti nel nostro Colosseo”

La Roma si prepara per il match di ritorno della sfida europea contra la Real Sociedad. I giallorossi partiranno oggi pomeriggio verso la Spagna e domani alle ore 21 scenderanno in campo contro i baschi. La Real Sociedad in attesa della Roma, ha pubblicato sul suo account ufficiale di Twitter un messaggio di accoglienza per i giallorossi:

“Amici della Roma, benvenuti nel nostro Colosseo dove ad aspettarvi ci saranno 11 giocatori e dei tifosi tutti uniti che come gladiatori difenderanno anima e corpo il loro scudo”.