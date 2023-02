La Real Sociedad ironizza sul sorteggio: “Cosa c’è di nuovo José?” – VIDEO

La Real Sociedad ironizza sui propri canali social, sull’esito dei Sorteggi di Europa League di Nyon. Gli spagnoli, che affronteranno la Roma negli Ottavi di Finale della competizione, hanno postato un video con la didascalia: “Cosa c’è di nuovo José?”, allegando un video montato da uno sketch tratto dalla serie “All or Nothing”, ai tempi in cui lo Special One allenava il Tottenham.