Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Chris è pronto a suonare la sua quinta sintonia. Una nuova stagione alla Roma, la numero cinque del difensore inglese arrivato dal Manchester United e che ormai ha battezzato Roma come la sua seconda casa.

Questa sarà la sua quinta stagione in giallorosso, quella che vuole vivere ancora al massimo per tornare nella prossima a giocare la Champions. Vuole partecipare di nuovo alla più importante competizione europea per club, quella che non ha più giocato dalla stagione 2018/2019, la sua ultima con il Manchester United prima di accettare l’avventura alla Roma. Un obiettivo comune con il club giallorosso che non gioca la Champions dalla stessa stagione.

Prossimo obiettivo quindi, essere pronto per la nuova stagione e lavorare sodo per prevenire gli infortuni come fatto in quella passata. A novembre compirà 34 anni, avrà bisogno nel corso delle tante partite anche di allenamenti specifici per evitare sovraccarichi muscolari che lo potrebbero portare a stop anche più importanti. Per questo il turnover nel corso della stagione sarà necessario: con gli arrivi di N’Dicka e Llorente, Smalling potrà avere il supporto necessario per lasciare il suo ruolo senza preoccupazioni. Smalling è carico e motivato, vuole la Champions ma anche trovare un altro trofeo dopo quello sfumato a Budapest.