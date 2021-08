La proposta di Ferrero: “Mou, ti do Damsgaard”

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Dopo che Xhaka è uscito dall’orbita Roma, Pinto è alla ricerca di nuove soluzioni a centrocampo. Uno dei profilo presi in considerazione è quello di Koopmeiners sul quale è in vantaggio l’Atalanta. Il gm si sta concentrando anche sulle cessioni dopo aver chiuso in tempo record Shomurodov. Tra i giocatori monitorati c’è anche Mikkel Damsgaard che è stato uno dei protagonisti dell’Europeo. Ferrero chiede 25 milioni. Il presidente è romano e ha un debole per la Roma. Ora è convinto di poter dare a Mourinho un grande giocatore: “Damsgaard è il centrocamposta che serve, se mi chiamano ci mettiamo d’accordo. Damsgaard è più forte di Xhaka“.

Leggi anche: Ferrero: “Voglio cedere Damsgaard alla Roma. Ci sediamo e troviamo una soluzione”

In realtà è anche un giocatore con caratteristiche diverse. La Samdporia ha bisogno di vendere: “Io voglio che vada alla Roma, sono romanista e Damsgaard sarebbe un grande rinforzo“. In queste ore sono stati offerti anche Zakaria e Delaney, ma prima di pensare ad un altro centrocampista c’è bisogno di vendere. Il Siviglia è interessato a Florenzi, ma anche lì devono arrivare delle cessioni prima.