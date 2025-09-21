Il calcio è fatto di passione, rivalità e, a volte, di dichiarazioni che possono trasformarsi in autentici boomerang. È esattamente ciò che è successo a Hernanes, l’ex centrocampista della Lazio soprannominato “il Profeta”, le cui parole sul derby della Capitale sono tornate virali, ma non per i motivi che lui avrebbe sperato.

A pochi giorni dal match più atteso di Roma, l’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera ha fatto discutere, suscitando risate e commenti tra i tifosi, soprattutto quelli di fede giallorossa. Con il consueto carisma, il brasiliano ha espresso la sua fiducia nella Lazio, ma qualcosa è andato storto, e nel tentativo di galvanizzare i suoi ex tifosi, ha toppato clamorosamente.

“Chi può decidere la gara? Oltre a Zaccagni dico Nuno Tavares: col suo strapotere fisico, in una gara chiusa e tesa, può emergere. Castellanos, se giocherà, può creare spazi e consentire a Guendouzi e Dele-Bashiru di infilarsi in area”

Se Nuno Tavares è stato il protagonista dell’errore che ha deciso la partita, Dele-Bashiru è stato costretto al cambio per infortunio dopo pochi minuti, mentre Guendouzi ha chiuso la partita con un’espulsione per proteste.