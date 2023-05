La Procura indaga sul microfono in Monza-Roma: Mourinho rischia un lungo stop

Per Josè Mourinho potrebbero non esserci più gare di campionato fino al termine della stagione. Il tutto nasce dalla conferenza stampa post Monza-Roma quando il portoghese annunciò: “Io non sono stupido, sono andato alla partita con un microfono e ho registrato tutto. Dal momento in cui sono entrato e nel momento in cui sono rientrato nello spogliatoio. Mi sono protetto”.

Adesso, stando a quanto riportato da La Repubblica, la Procura federale sta indagando sul microfono con registratore utilizzato nel corso della gara. L’indagine può portare ad un lungo stop per lo Special One e c’è la possibilità di vederlo a bordo campo solamente nelle gare europee. Per questo giovedì potrebbe essere la sua ultima panchina in stagione allo Stadio Olimpico.