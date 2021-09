Una ricostruzione dei fatti totalmente inattendibile e una ricostruzione non attinente alla realtà. La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per Stephan El Shaarawy che era stato accusato, dopo aver subito il furto della sua Lamborghini, di aver picchiato il ladro. Il 28enne calciatore della Roma può ora tirare un grosso sospiro di sollievo per essersi messo alle spalle questa vicenda giudiziaria poco piacevole. Lo riporta Il Tempo.