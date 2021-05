Corriere della Sera – Sconfitta casalinga per i ragazzi di Alberto De Rossi: 1-3 contro l’Inter che si piazza così prima in classifica a +4 sui giallorossi. Primo tempo già con doppio svantaggio per la Roma, che subisce prima con Sottini, poi con Vezzoni. Due rigori, quelli di Satriano e di Bove, fissano il risultato sul finale 1-3.