La prima volta di Zalewski e Wijnaldum

Il Tempo (M. Cirulli) – In una serata da cancellare all’Olimpico, Wijnaldum e Zalewski trovano le due prime gioie in giallorosso. Per entrambi si tratta infatti della prima firma con la maglia della Roma. Il centrocampista olandese ha realizzato il gol del 3-4 dopo più di un anno di astinenza: l’ultima rete risale infatti allo scorso 4 dicembre 2021, nel match di Ligue 1 tra Lens e Paris Saint Germain. Un ulteriore tassello per il ritorno a pieno regime del classe 1990, dopo il lungo recupero dall’infortunio della scorsa estate e dopo la prima gara da titolare contro la Cremonese.

Primo gol tra i professionisti invece per Zalewski. Il polacco, complice anche la posizione più arretrata rispetto a quella occupata in Primavera, non era ancora riuscito a essere incisivo in fase offensiva, rispetto a quanto fatto con l’Under 18 (14 gol in 46 partite). Ora che è riuscito a sbloccarsi con i “grandi, Zalewski potrebbe portare alla Roma quei bonus dagli esterni che, prima della partita col Sassuolo, erano arrivati solamente da Spinazzola ed El Shaarawy.