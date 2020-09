La prima di Friedkin: incontra la squadra, prova con l’italiano e cerca casa a Roma

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – I Friedkin non si sono buttati vestiti in piscina, hanno già imparato un po’ di italiano e ora cercano casa a Roma, anzi due sia per Dan che per Ryan, che nel frattempo hanno “requisito” un albergo rispettivamente a Ladispoli e all’Eur. Intanto i due hanno visitato Trigoria e la squadra: “Siamo felici di essere qui. Sappiamo che la Roma ha grande tradizione e vogliamo fare grandi cose. Sappiamo che ci sono dei problemi e abbiamo intenzione di lavorare seriamente. Voi mettete in campo tutto il vostro impegno, abbiamo fiducia in voi”. Non hanno potuto però incontrare Fienga, in isolamento anche lui dopo il “caso” De Laurentiis.