La Gazzetta Dello Sport – Un hotel da sogno, un resort esclusivo da 20mila euro al giorno: l’hotel “La Posta Vecchia” a Palo Laziale, vicino Ladispoli, circa 40 chilometri da Roma, è la location scelta da Dan Friedkin per i suoi primi giorni romani. In stile rinascimentale, al momento è a disposizione solo di chi vuole affittarlo in esclusiva per più giorni. E’ un cinque stelle con cucina stellata e mosaici romani di enorme valore.