La presentazione del Braga tra la folla. Il tweet alla Roma: “L’abbiamo fatto nel modo giusto?” – FOTO

Durante l’estate è il tempo di presentazione dei giocatori e dell’intera squadra. Succederà alla Roma domenica prossima contro lo Shakhtar, è successo poche ore fa al Braga. I portoghesi hanno coinvolto una vera e propria folla per la nuova stagione, un po’ quello che è successo all’Eur con Dybala. E’ proprio a quell’evento a cui il Braga si è rifatto scrivendo su Twitter proprio al club giallorosso: “L’abbiamo fatto nel modo giusto?“.

We did it the right way, @OfficialASRoma? #SCBragaDay #PorMais pic.twitter.com/UuFirvamYa

— SC Braga (@SCBragaOficial) July 31, 2022