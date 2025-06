Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Cinque giorni alla chiusura della stagione e del bilancio: Massara ha messo in stand-by tutte le operazioni in entrata per concentrarsi su quelle in uscita. Se Angelino fosse andato in Arabia, la questione sarebbe già risolta. Ma attenzione, in quanto lo spagnolo potrebbe ancora diventare il salvatore della Roma.

Il Sunderland di Ghisolfi sarebbe interessato all’acquisto del giocatore. Non alle cifre saudite ma comunque con una cifra che consentirebbe di chiudere il discorso. L’intoppo? Ghisolfi non ha avanzato offerte e Angelino nutre più di un dubbio sulla destinazione. Di certo Massara cercherà plusvalenza senza toccare i big.