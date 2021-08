La pazza idea della Lazio si chiama Pedro

Il Messaggero (D.Magliocchetti) – Sarri sta spingendo per avere Pedro. Entro le ore 12 di venerdì la lita della Lazio deve essere presentata e completata per l’Empoli. Sarà Lotito ad immettere il capitale per registrare i nuovi acquisti e non incorrere in una figuraccia incredibile. Tutto con un’operazione finanziaria top-secret. Tutto ciò non frena il mercato. Attenzione ad una novità clamorosa. Sarri non ha mai nascosto la stima che nutre per Pedro, ormai fuori rosa nella Roma, e da qualche giorno avrebbe proposto a Tare e Lotito di prenderlo. E’ più di un’idea, tanto che ci sarebbe stato un contatto tra i dirigenti laziali e i procuratori del giocatore. Bisognerà parlarne con la Roma ed è una cosa che non è mai stata fatta da anni. Intanto la Lazio avrebbe preso l’assenso dell’attaccante.