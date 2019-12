La partita di Florenzi tra presente e futuro

Come sempre Fonseca non si è sbilanciato: il ballottaggio per il ruolo di terzino destro tra Florenzi e Spinazzola sarà sciolto soltanto oggi. Il capitano sembra leggermente favorito: per “Flo” sarebbe la terza presenza consecutiva, dopo Wolfsberger e Spal, proprio nel periodo che sembrava portare a un suo addio al giallorosso. Ipotesi che, comunque vada stasera, resta di attualità, con la Fiorentina che sembra l’eventuale destinazione più probabile e gradita. Il problema è sempre lo stesso: gli Europei 2020 e la necessità di un minutaggio “importante” per poter essere convocato da Roberto Mancini in maglia azzurra. “Con Florenzi non abbiamo parlato della Nazionale, ma solo di Roma“, ha però chiarito Fonseca. Lo riporta il quotidiano Corriere della Sera.