Pagine Romaniste (G. Rufino) – Ci sono partite che raccontano molto più di una semplice sfida di campionato. Genoa-Roma è una di quelle. Dopo l’omaggio emozionante che l’Olimpico ha dedicato a Daniele De Rossi, la scena ora si sposta a Genova, in uno stadio che sa accendersi nelle grandi occasioni. Qui la Roma di Gian Piero Gasperini cercherà continuità e punti pesanti, mentre il Genoa proverà a sfruttare il calore di Marassi per mettere in difficoltà i giallorossi. Sullo sfondo resta anche l’incrocio simbolico tra due allenatori legati in modo diverso ma profondo al calcio italiano.

Per Gasperini, infatti, il Genoa non è mai stato un capitolo qualunque. Tra il 2006 e il 2010 guidò il club rossoblù per oltre 130 partite, riportandolo dalla Serie B fino all’Europa. Il capolavoro resta la stagione 2008-09, chiusa con uno storico quinto posto e la qualificazione in Europa League grazie a un calcio offensivo che fece innamorare Marassi. Dall’altra parte c’è De Rossi, che alla Roma rappresenta molto più di un allenatore: è un simbolo e un ponte tra generazioni giallorosse, capace di riportare entusiasmo e senso di appartenenza dopo l’esonero di Mourinho.

In questo momento della stagione, però, contano soprattutto i punti. La Roma cerca continuità per restare agganciata alla zona Champions dopo l’amaro pareggio contro la Juventus. Mentre il Genoa prova a difendere la propria posizione in classifica facendo leva su solidità e sull’energia del Ferraris. Sarà una partita fatta di storie che si intrecciano, ricordi e orgoglio: perché il calcio, quando mette di fronte passati così intensi, riesce sempre ad andare oltre il semplice risultato.