La partita che “dopa” le emozioni

Corriere dello Sport (I. Zazzaroni) – Sarà un derby speciale come soltanto i derby possono esserlo. Soprattutto – in questa occasione – per merito di De Rossi. Da giorni, prima dell’allenamento, Daniele spiega ai suoi il senso profondo della partita, lo fa con lo stesso calore, la stessa partecipazione emotiva del genitore senese che introduce il figlio al Palio. “Dovete rispettarlo, ma non temerlo“.

Daniele non ha mai staccato da Roma-Lazio e viceversa: l’ha vissuto e sofferto da tifoso, giocato da protagonista, rivissuto nel periodo dell’inaccettabile separazione decisa da Pallotta e i pallottiani. Sarà speciale anche per via del peso che il risultato avrà nell’economia della stagione: potrà provocare un’accelerazione nel percorso che porta alla Champions oppure un brusco stop determinato peraltro dalla Lazio che sa rendere storico ogni dispetto. E sarà speciale perché lo porteranno in scena i tecnici subentrati in corsa ai profeti Mourinho e Sarri, capaci il primo di portare la Roma a due finali europee ma di vincere un solo derby su sei e Mau di ottenere un piazzamento che mancava da troppo tempo, il secondo posto, e firmare quattro derby