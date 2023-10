Corriere dello Sport Roma (U. Trani) – Il turnover c’è stato. Annunciato e indispensabile. Senza dubbio efficace. L’Europa League, anche se Mourinho lo ha ripetuto più volte vuole quanto prima garantirsi la qualificazione agli ottavi, è utile per la rotazione degli interpreti.

La Roma ne ha bisogno più di altri, considerando il numero di indisponibili. Il Servette, in questo senso, è capitato a proposito. L’avversario ideale per far riposare qualche titolare, a cominciare da Dybala, e per testare alcuni ricambi che posso tomare utilissimi. Ecco, quindi, 5 novità dopo la vittoria di domenica contro il Frosinone: 4 giocatori di movimento più il portiere. Fuori Rui Patricio, Karsdorp, Spinazzola, Pellegrini e Dybala, dentro Svilar, Celik, Aouar, El Shaarawy e Belotti, tenendo presente che anche la scelta tra le alternative è limitata, con Kristensen e Azmoun esclusi dalla lista Uefa. Solo in difesa José non può inventarsi niente: non ha centrali di ruolo, con Smalling e Kumbulla convalescenti, e di conseguenza deve insistere su Mancini, Cristante e N’Dicka. Poi a metà ripresa, con il risultato in cassaforte (4-0), ha tolto Mancini e messo Karsdorp, abbassando sulla linea dei tre Celik.

La verifica, guardando il film della partita, è stata abbastanza significativa e, analizzando le prestazioni dei singoli, anche positiva. Due innesti hanno dato le risposte più incoraggianti: Celik a destra e Belotti accanto a Lukaku. L’estemo ha funzionato soprattutto nella spinta: suoi gli assist per la prima rete della serata e per la terza.

Il Gallo ha confermato di avere feeling con Lukaku e, dopo aver partecipato all’azione che ha portato al gol del centravanti, ha festeggiato nella ripresa la sua seconda doppietta stagionale, dopo quella alla Salernitana. Test decente pure per gli altri: El Shaarawy è stato utilizzato a sinistra a tutta fascia e a metà ripresa da seconda punta accanto a Belotti; Svilar si è preso gli applausi del pubblico per il suo primo clean sheet stagionale; Aouar, uscito all’intervallo, ha avuto la possibilità di migliorare la condizione fisica.