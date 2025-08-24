Il Tempo (G. Calvarese) – Luca Zufferli, giovane arbitro della CAN, dirige la partita tra Roma e Bologna all’Olimpico con una prestazione generalmente positiva. La gara risulta abbastanza semplice grazie al comportamento delle squadre, più concentrate a giocare che a provocare. Zufferli parte con qualche fischio in più del solito, talvolta eccessivo, per poi diventare più fiscale nel secondo tempo, chiudendo con 28 falli sanzionati (15 della Roma, 13 del Bologna).
Nella gestione disciplinare ci sono alcune imprecisioni: viene annullato un gol a Orsolini per fuorigioco, manca probabilmente un giallo a Cambiaghi per un intervento su Soulè, mentre viene correttamente ammonito Freuler. Nel primo tempo lascia correre un contatto tra Ndicka e Castro nell’area giallorossa, ritenuto uno scontro di gioco.
In avvio di ripresa, non fischia un trattenuta su Ferguson, suscitando la spazientita’ dell’Olimpico e di Gasperini, e sorvola su una spinta di Pobega. Ammonizione corretta a Mancini per un fallo su Cambiaghi, mentre nel finale viene giustamente evitato il giallo a Zortea per un fallo su Rensch, considerato molto defilato.