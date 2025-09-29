Il Tempo (G. Calvarese) – Prima presenza stagionale in Serie A per Feliciani, che in Roma-Verona ha arbitrato con decisioni generalmente corrette. Giusto convalidare il gol di Dovbyk, regolare il contrasto con Núñez. Corrette le ammonizioni ad Akpa Akpro, Núñez e Gagliardini, mentre manca un giallo a Nelsson per un intervento pericoloso su Celik.

L’ex Monza rischia la seconda ammonizione poco dopo quando entra fallosamente su Pellegrini fermando una ripartenza. Dai replay si evince come l’intervento sia però meno grave di quanto sembrasse in diretta: non è coi tacchetti ma con il collo del piede, e l’impatto è frontale – sulla linea di corsa – e non laterale.

Regolare anche il 2-0 di Soulé: lieve contatto di Pellegrini su Serdar non sufficiente a fischiare fallo, come confermato dal VAR. Nel recupero annullato correttamente il gol di Orban per tocco di braccio, senza ammonizione visto il gesto non volontario. Unica sanzione nel finale a Belghali per proteste.