La moviola – Rigori: giusto non assegnarlo a Pellegrini ma su Simy…

Gazzetta dello Sport (M.Della Vite) – Un solo neo nel finale. Karsdorp trattiene Simy: non un caso da Var ma il rigore ci poteva stare, posizionamento dell’arbitro giusto ma la valutazione, che c’è, è errata. In una partita non nervosa Abisso vede bene le situazioni principali. Per esempio all’8′ p.t. quando Pellegrini chiede un rigore per una trattenuta ma subito prima è Mancini a compiere un fallo che l’arbitro vede e punisce. Nello 0-2 di Veretout, bene l’assistente Valeriani: il francese è tenuto in gioco da Gyomber. Ok i gialli a Bonazzoli e Carles Perez su Obi: il giallorosso rischia il secondo giallo per un intervento duro su Di Tacchio al 77′. Graziato