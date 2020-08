La Gazzetta dello Sport (E. Lusena) – Cartellini a corrente alternata. Kuipers lascia correre ma non sempre. Non convince quando tra il 38′ e il 39′ non ammonisce Diego Carlos e Fernando per due falli su Zaniolo. Al 43′ Diego Carlos commette fallo su Dzeko, l’arbitro non fischia e da lì parte l’azione della rete. Al 98′ Mancini dà una gomitata non dura a De Jong, richiamato al Var l’arbitro decide per un rosso che non convince.