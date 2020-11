La moviola: poco da segnalare nella direzione di Di Bello. Qualche dubbio sul fuorigioco fischiato a Mkhitaryan

La Gazzetta Dello Sport (M.Guidi) – Poco da segnalare nella direzione di Di Bello nel posticipo Napoli-Roma, dominato dai campani. Al 7′ qualche dubbio sul fuorigioco fischiato a Mkhitaryan in una molto promettente azione da gol giallorossa: se l’armeno è in offside, è questione di centimetri (Mario Rui fa il passo in avanti all’ultimo) e in epoca di Var l’assistente Bindoni forse avrebbe potuto aspettare la fine dell’azione prima di alzare la bandierina. Ineccepibili i gialli a Di Lorenzo da una parte e Ibanez-Cristante dall’altra. Rischia di prenderselo anche Karsdorp nella ripresa.