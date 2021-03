La moviola: Lahoz ok, poteva starci il rigore su Matvienko

Il Corriere Dello Sport – Kumbulla e Ibanez a terra doloranti dopo un calcio d’angolo dello Shakhtar: sono però i due difensori della Roma a scontrarsi tra loro. Corrette le quattro ammonizioni, quella di Alan Patrick arriva dopo che l’arbitro Lahoz ha applicato la regola del vantaggio, mentre Fonseca non avrà Karsdorp -che era diffidato- nei quarti di andata. Regolare il gol che mette in sicurezza la Roma, in apertura nel secondo tempo.

Karsdorp non serve Perez, che era in fuorigioco, ma il rimpallo che lo porta al cross è su Matvienko. Poco più tardi, contatto in area tra Kumbulla e Dodo il centrale romanista si appoggia appena sull’avversario, non abbastanza da concedere il rigore allo Shakhtar con l’arbitro nelle vicinanze. Analogo episodio con Bruno Peres: qui il rigore poteva starci. E’ in posizione regolare Alan Patrick quando serve a Junior Moraes la palla del pareggio.