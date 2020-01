Di Bello sbaglia in diverse occasioni. Due dimostrano le sue indecisioni: al 75′ non concede la doppia ammonizione ad Izzo per un fallo di mano evidente che interrompe un’azione di gioco giallorossa. All’80’ invece non vede un chiaro fallo di mano di Smalling in area di rigore. Servirà il Var per assegnare il tiro dagli undici metri al Torino. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.