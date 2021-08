Corriere dello Sport (E. Pinna) – Non è stata una gara con grandi problemi da dirigere per lo sloveno Matej Jug, 40 anni ed arbitro internazionale dal 2007. Non c’è fuorigioco sul pareggio dei padroni di casa (in linea Peres), mentre resta qualche dubbio sul gol annullato a Mkhitaryan per un controllo di braccio. C’è da rilevare però che l’armeno non protesta. Partita chiusa con 21 falli fischiati e 3 giocatori ammoniti.