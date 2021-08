La moviola – Abisso la tiene bene, ok la rete dello 0-2

Corriere dello Sport (E.Pinna) – Diciamo che la partita ne ha agevolato il compito: mai agonisticamente sopra le righe, pochi episodi nelle aree. Però Abisso potrebbe aver voltato pagina, fino all’anno scorso certe gare se le complicava da solo, stavolta l’ha tenuta bene con 23 falli fischiati e 4 ammoniti.

Un solo episodio ha impegnato (per così dire) il Var, dove c’era Aureliano, nell’occasione della rete di Veretout. Bravo l’assistente numero due, Bresmes, a cogliere l’attimo sull’incrocio. Perché la rete dello 0-2 è regolare: al momento dell’assist di Mkhitaryan per il centrocampista francese, infatti, quest’ultimo è tenuto in gioco da Kechrida, la velocità dell’azione ha innalzato la difficoltà della chiamata.

Preciso, Abisso, anche dal punto di vista disciplinare, quattro ammoniti, tutti giusti: l’intervento di Bonazzoli su Ibanez è molto brutto, ma si può ritenere.. di gioco, l’attaccante della Salernitana cerca la rovesciata volante e colpisce al volto il giocatore giallorosso. Carles Perez ferma Obi in ripartenza: ammonito. Come Aya su Mkhitaryan, mentre il cartellino per Mkhitaryan arriva per un intervento fuori tempo ai danni di Di Tacchio.