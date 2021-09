La “Mourinho-mania” vista da Dotto. Un parterre d’autore per il nuovo libro

Il Corriere Della Sera (R.Petronio) – Racconta Giancarlo Dotto che quando sale su un taxi, puntuale arriva la domanda: “Allora, come la vede ‘sta Roma?“. “Di solito sono in difficoltà. Ma questa sera venendo qui ho risposto: la vedo bene“. Lo scrittore e cultore dell’epopea calcistica, soprattutto giallorossa, manifesta così il suo ottimismo davanti alla platea che si è riunita nel salotto della Galleria Alberto Sordi per la presentazione di “Ave Mou. Il grande ritorno di José Mourinho“. Centosessanta pagine per celebrare il carisma di un allenatore che Dotto assimila al profilo imperiale di Ottaviano Augusto, già venerato dalla tifoseria. Arrivano anche Roberto D’Agostino, Ivan Zazzaroni, Tiberio Timperi, Ettore Viola (figlio di Dino), Giuseppe Falcao, Jacopo Volpi, il regista Valentino Tocco, Roberto Di Russo, l’attrice Morena Gentile e l’attore Riccardo De Torrebruna che legge alcuni brani. “I romani non confondono mai la cronaca con la Storia. Attento a tutti questi allori, davanti alle sconfitte il romano è spietato” mette in guardia Roberto D’Agostino.