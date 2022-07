La mossa Pasalic: la Roma punta il jolly della Dea. E torna in ballo El Shaarawy

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini – A.Elefante) – Sull’onda dei successi romani di Mancini e Cristante, Roma e Atalanta trovano feeling per Pasalic. I bergamaschi l’hanno riscattato due anni fa dal Chelsea per 15 milioni e questa cifra non basta. Possibile che decolli anche la trattativa per El Shaarawy. All’Atalanta non esistono incedibili anche perchè c’è un discorso di abbondanza a centrocampo. Il croato, nell’ultima stagione, è stato il miglior marcatore della squadra di Gasperini con 13 gol in campionato.

Lo stesso tecnico, però, non si opporrebbe ad una cessione di Pasalic. L’ok dell’allenatore sarebbe ancor più convinto se la cifra presa dalla cessione del trequartista servisse per rafforzare la squadra. Nell’ambito della chiacchierata si è parlato anche di Perez e Miranchuk.