La moglie di Pastore: “Grazie Roma, sono stati anni bellissimi. A volte ci si dimentica che dietro al giocatore ci sia l’uomo”

Anche la moglie di Javier Pastore saluta Roma. Lo fa attraverso un post pubblicato su Instagram. Queste le sue parole:

“Grazie Italia. Grazie Roma. Dopo tanti anni all’estero ho ritrovato le mie tradizioni italiane. Sono stati anni bellissimi, per me e per tutta la mia famiglia. Grazie all’amore e all’affetto di tutti gli amici ed amiche che ho conosciuto in questa mia permanenza, che ci hanno supportato anche nei momenti più tristi e bui. Roma per me ha significato gioie e dolori. Le parole spese nei nostri confronti hanno colpito profondamente il mio cuore, ricordatevi che ogni parola ha un peso, siate gentili. Purtroppo la maggior parte delle volte ci si dimentica che oltre la figura del ‘giocatore’, ci siano pur sempre uomini e sentimenti. Nonostante tutto continuerò ad amarti Roma, città eterna. Da domani comincerà una nuova avventura”.