La moglie di Fonseca: “Non è ancora il momento giusto per dire qualcosa. Ma grazie mille per le parole gentili” – FOTO

Il destino di Paulo Fonseca con la Roma è ormai prossimo al capolinea. La società giallorossa ha annunciato in giornata che al termine della stagione il tecnico portoghese lascerà. Al suo posto arriverà José Mourinho, pronto a tornare in Italia solo al termine del campionato per rispetto del collega. IntantoKaterinaFonseca, moglie dell’attuale allenatore della Roma, ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram per lasciare un messaggio. Queste le sue parole:

“Non è ancora il momento giusto per dire qualcosa… Ma grazie mille per tutte le parole gentili! Sempre insieme e solo avanti”.