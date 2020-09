La mamma di Nicolò choc: “Voleva lasciare il calcio. Si opererà in Austria, lo aiuteremo a rinascere”

Leggo (F. Balzani) – “Nicolò ha pensato di smettere“. Lo col cuore di mamma ancora addolorato per aver visto un figlio in lacrime e sotto choc per la seconda rottura del legamento crociato nel giro di 8 mesi. Francesca Costa, intervistata da Te la do io Tokyo, racconta i giorni di dolore di Zaniolo: “Lo rincuora leggere o sentire le storie dei suoi colleghi che hanno avuto lo stesso problema. All’inizio aveva detto “Ora smetto“, l’aveva presa così, gli era venuto un po’ di sconforto. Gli hanno spiegato che ha una muscolatura molto importante e che i legamenti erano leggeri. L’ho visto davvero giù, sono giorni difficili. Ha pianto molto, pensava che qualcuno gli avesse fatto il malocchio. In queste ultime ore l’ho rivisto carico, si sta riprendendo. Ora Nicolò dice li ho rifatti entrambi e torno più forti di prima. Lo vedo motivato a tornare”. Ieri intanto la Roma ha giocato col lutto al braccio per Willy Monteiro ed invitato la famiglia del ragazzo ucciso a Colleferro allo Stirpe dove ha superato brillantemente 4-1 il Frosinone grazie ai gol di Karsdorp, Pellegrini, Mkhitaryan e Under che potrebbe sostituire Zaniolo in questi mesi. A sorpresa Cristante è stato schierato in difesa. Buona prova di Calafiori.