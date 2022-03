La maglia della Roma per il derby: torna la scritta “ASR” – FOTO

In occasione del derby, in programma il 20 marzo alle 18, la Roma indosserà la maglia con il lupetto e la scritta “ASR”. Tramite tweet, infatti, il club giallorosso ha annunciato la sorpresa in vista della stracittadina. La squadra di Mourinho sarà accompagnata da un altro sold out. Previsti oltre 45mila spettatori.

🟨 Ecco la maglia che useremo nel Derby del 20 marzo 🟥 😍 Uno stemma speciale, per un partita speciale #ASRoma | @NBFootball pic.twitter.com/neySUqYSKo — AS Roma (@OfficialASRoma) March 9, 2022