La maggioranza getta la spugna: «L’iter è inceppato»

La Gazzetta dello Sport – Diciamolo: la notizia era nell’aria ormai da settimane, ma ha fatto un certo effetto ieri ascoltare il presidente della commissione Mobilità di Roma Capitale, Enrico Stefàno, intervento ai microfoni di «Radio Centro Suono», dover ammettere senza giri di parole: «È evidente che l’iter per l’approvazione del nuovo stadio della Roma è inceppato, e non arriverà in aula entro Natale». Morale: quegli irriducibili ottimisti che avevano dato fiducia a Virginia Raggi stavolta hanno dovuto getta la spugna: del progetto di Tor di Valle se ne riparlerà ad anno nuovo.