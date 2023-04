Il Messaggero (P.Liguori) – Si è rimessa in moto la macchina del fango contro Mourinho. E stavolta al volante hanno piazzato Cassano, che schizza veleno contro Mou, ma anche contro Allegri e altri allenatori di rilievo, forte di aver giocato in molte società, senza aver lasciato mai buoni ricordi, soprattutto sul piano del comportamento. Eppure, deve essere molto forte la paura che Mou si prenda uno dei posti ambiti per la Champions. Cassano non merita più spazio. Basta veleni contro la Roma e Mourinho, andiamo al sodo, che oggi si chiama Udinese. Bisogna rovesciare il risultato di Rotterdam, ma è altrettanto importante prendere i tre punti oggi. Bisogna farcela anche per dare ossigeno e tempo a capitan Pellegrini, giocatore indispensabile e contro cui si sono sollevate critiche esagerate. La Roma scende in campo, terza in classifica e, se vincesse, lassù resterebbe.