La Repubblica (N. Maurelli) – Mourinho li chiamava “i miei bambini”, Gasperini oggi lavora su una Roma sempre più giovane. Nelle prime due giornate l’età media in campo è scesa a 26.2 anni (27.3 nel 2023/24), meglio in Serie A fa solo la Juventus (25.7). Una strategia precisa, condivisa con Massara e la proprietà: abbassare il monte ingaggi e valorizzare talenti come Ferguson (20), Soulé (22), Wesley (21) ed El Aynaoui (24), con Ghilardi e Ziolkowski pronti a esordire.

Il tecnico apprezza la filosofia, pur ricordando i rischi: “I giovani crescono se c’è una base solida”. Da qui la richiesta di qualche investimento più consistente. Intanto, tra prima squadra e Primavera (dove spicca il baby Arena, 16 anni), la Roma di Gasp si conferma “giovane, forte, pimpante”.