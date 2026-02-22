LA REPUBBLICA (Marco Juric) – “Per me l’obiettivo è la Champions. Esiste solo questo”. Gian Piero Gasperini fissa il traguardo della sua squadra qualche ora prima che la Juventus perdesse in casa con il Como. La Roma contro la Cremonese ha quindi l’opportunità di allungare in classifica sui bianconeri. Con una vittoria andrebbe infatti a +4 sulla compagine di Spalletti, con la possibilità di fuga domenica prossima, nello scontro diretto dell’Olimpico.

“La società e anche Ranieri hanno sempre parlato di un anno di transizione, di crescita e di costruzione – ha spiegato Gasp – Ma per me esiste solo la Champions. Io ho lasciato quella competizione e mi manca molto non poterla giocare. Se qualcuno pensa di mettermi pressione dicendo ‘devi arrivare in Champions’, sbaglia. Sono venuto per costruire qualcosa di forte”.

Con Wesley, N’Dicka e Mancini diffidati, l’allenatore sta pensando almeno ad una staffetta tra i due difensori con Hermoso e Ghilardi dal primo minuto. Non ci saranno Dybala e Soulé: “In attacco al centro ci sarà Malen, nel mio modo di interpretare il calcio lì rende al massimo”. Accanto a lui scelte quasi obbligate: “Pellegrini viene da un periodo meno brillante. Mi aspetto che torni a essere determinante”. A destra favorito Zaragoza: “Dobbiamo dargli un po’ di tempo. È arrivato da poco e l’abbiamo inserito subito dall’inizio, dandogli responsabilità e minuti”. Ma Venturino scalpita e potrebbe essere la scelta a sorpresa.

Infine Gasperini ha parlato di Totti, che stasera non sarà in tribuna, ma è sempre più vicino al ritorno a Trigoria: “Non siamo andati a cena, ma se ci fossimo andati non ci sarebbe stato nulla di male. Futuro in società? Non ne ho mai parlato né con la società né con Ranieri. Ma Totti è una grandissima risorsa, ho anche delle idee su come potrebbe essere valorizzato”.